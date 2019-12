Fi: Gelmini, 'o dentro o fuori, prossimi mesi decisivi'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Con il centro-destra ci batteremo in Parlamento contro l’esproprio delle prerogative democratiche che si sta per realizzare con la legge di bilancio. Con questa alleanza vinceremo le elezioni. Certo abbiamo un lavoro da fare anche sul partito, sul nostro partito. E lo faremo insieme a Silvio Berlusconi e a tutti voi". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo all’evento "#Cisiamo, ripartiamo dalla Lombardia per rilanciare l'Italia e l'Europa", organizzato a Milano dal coordinatore regionale azzurro ed eurodeputato, Massimiliano Salini.

"Ma se qualcuno pensa che ci sia una strada diversa da percorrere, se qualcuno crede che il nostro orizzonte non sia più questo, se qualcuno vuole inseguire le sirene renziane, io dico che non abbiamo più tempo per tergiversare. Di qui ai prossimi mesi si decide il destino dell’Italia. O dentro o fuori".

"Basta polemiche e mal di pancia. Leggo addirittura di ipotetiche stampelle da fornire al governo sulla legge finanziaria: allora io voglio essere molto chiara. Si sta con Berlusconi, per riconfermare un’alleanza con Salvini con la Meloni per mandare a casa questi sciagurati al governo, non per allungare la legislatura per il timore di andare a casa o per assicurarci la ricandidatura, che poi vorrei capire chi è in grado oggi di riassicurarla. Siamo qui per combattere questa sfida e lo faremo. Se qualcuno ha di meglio da fare, lo faccia”.