Maltempo: forte vento e alberi caduti ad Alcamo, chiusi i cimiteri

Palermo, 14 dic. (Adnkronos) - Forti raffiche di vento, alberi caduti ma nessun danno alle persone ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove il sindaco ha disposto la chiusura dei cimiteri per "motivi precauzionali e di sicurezza". "Siamo al lavoro per tenere la cittadinanza sempre informata - afferma il primo cittadino Domenico Surdi - Durante la notte sono caduti alcuni alberi a causa del forte vento, ma per fortuna nessun danno alle persone. Ringrazio la Protezione civile comunale, i volontari della Protezione civile, gli operai di EnergetiKambiente, i Vigili del fuoco e l’Anas perché grazie alla collaborazione di tutti riusciamo a monitorare il territorio per l’incolumità dei cittadini".

Il sindaco ha invitato alla "massima cautela" negli spostamenti che, sottolinea, "dovranno essere limitati ai casi di effettiva urgenza e necessità". Aperta la centrale operativa comunale a Palazzo di Vetro.