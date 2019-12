Pop Bari: ampia discussione in Cdm, tutela risparmiatori e azione responsabilità (2)

Televisione

Video Tu si que vales, i fratelli D'Angelo si sfidano a colpi di tacco. Sono i campioni del tip tap

Nell'ultima puntata di Tu si que vales, i primi a presentarsi sul palco per l'esibizione della finale della trasmissione Mediaset in onda su Canale 5, sono i bravissimi fratelli D'Angelo. I sette volte campioni del mondo di tip tap si sfidano in un emozionante duello a colpi di tacco e di piroette, regalando emozioni. Al termine dell'esibizione arrivano scroscianti applausi da parte del pubblico ...