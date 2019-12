Sardine: Ogongo, 'domani in piazza sarà una festa, leggeremo Costituzione'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - La colonna sonora sarà ovviamente Bella Ciao... "Sì, certo. Ma quella di domani non è una manifestazione classica con la scaletta da rispettare. E' una festa -dice Ogongo- e a una festa si balla e si canta e ognuno può intonare la canzone che vuole".

Pentito di quella frase sulla manifestazione aperta a tutti, anche a Casapound? Verranno? "Non credo che verranno. Non credo che un fascista vada a una manifestazione antifascista dove si canta Bella Ciao... E comunque da parte mia non c'è stato nessuno invito a Casapound, piuttosto una sfida a riconoscere i valori della nostra manifestazione".

E' vero che dopo San Giovanni farete un punto sui prossimi passi della Sardine? "Sì ci vedremo, non sappiamo ancora dove e quando. Ma sarà un momento non di discussione ma intanto per conoscerci, per ritrovarsi tutti insieme chi ha organizzato le varie manifestazioni nella città, mangiare qualcosa insieme e fare conoscenza".