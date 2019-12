Sardine: Ogongo, 'domani in piazza sarà una festa, leggeremo Costituzione'/Adnkronos

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Hanno scampato di un soffio l'allerta maltempo che ha bloccato Roma con l'ordinanza Raggi e per Stephen Ogongo, tra gli organizzatori delle Sardine di Roma, già questo è buon segnale. "Pare ci sarà bel tempo domani". E' una vigilia del Sardine Day di piazza San Giovanni piena di incertezze a partire da quanti saranno in piazza. L'obiettivo è 100mila, ce la farete? "Sappiamo che tanti verranno, anche da altre città, ma questo è un movimento spontaneo, non lo sapremo fino all'ultimo, fino a quando non ci conteremo domani in piazza", dice Ogongo all'Adnkronos.

Ci sarà un palco? "No, abbiamo deciso di non montare un palco. Ci sarà un tir, con il logo delle Sardine e da lì ci saranno gli interventi". Chi parla domani in piazza, com'è la scaletta? "Ci saranno pochissimi interventi perché le piazza delle Sardine sono piazze delle persone, piazze in cui ciascuno è libero di esprimersi. Ci saranno delle letture dal tir-palco".

Quali? "Articoli della Costituzione. Dobbiamo ancora decidere quali. Ma la Costituzione sarà al centro della manifestazione. Perché lì c'è scritto tutto: l'antifascismo, l'antirazzismo, il rispetto della dignità della persona umana. E' un documento che a leggerlo commuove e che se fosse applicato da chi ha la possibilità di applicarlo -dice Ogongo- renderebbe migliore la nostra società".