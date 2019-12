Venezia: perde l'equilibrio, cade in canale, salvato dai carabinieri

Venezia, 13 dic. (Adnkronos) - Attimi di panico, ieri pomeriggio, nelle acque del Rio Novo nel centro cittadino. I Carabinieri del Nucleo Natanti, durante lo svolgimento di un normale servizio di pattuglia, hanno notato un uomo che, caduto in acqua, a causa della temperatura particolarmente fredda dell’acqua stessa, della pioggia battente e della difficoltà di movimento dovuta agli indumenti che indossava, annaspando, non riusciva a rimanere a galla. I militari, immediatamente intervenuti, lo hanno recuperato, mettendolo in sicurezza su un pontile poco distante. L’uomo, un cinquantenne di origine sarda, in stato di “shock”, è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del “118” accorso poco dopo sul posto, che lo ha poi condotto in ospedale.