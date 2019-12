Sicilia: Aricò (Db), 'disastro finanziario? Incolpare Musumeci è falso storico' (2)

(Adnkronos) - "Come ha giustamente ribadito il presidente Musumeci, con l'attuale governo regionale c'è stata una inversione di tendenza rispetto al passato - aggiunge - Le opposizioni hanno la faccia tosta di puntare l'indice accusatorio chiedendo a gran voce le riforme. Peccato, invece, che la faccia non la mettano quando si tratta di votarle, anzi ricorrono al voto segreto come ad esempio è avvenuto su quella dei rifiuti. Più di una volta, e dagli stessi banchi dell'Ars, il governatore Musumeci ha rivolto appelli per concertare le riforme ed è paradossale che gli attacchi giungano anche da chi - ad esempio il collega Sammartino- sia stato correo della fallimentare esperienza del governo Crocetta a trazione Pd".