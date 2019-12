Imprese: alla Camera Commercio Venezia fa tappa il Tour Sisprint

Venezia, 13 dic. (Adnkronos) - La Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, in qualità di capofila territoriale del progetto Sisprint, presenta martedì 17 dicembre ore 10.00 nella sede di Unioncamere Veneto a Marghera, i dati del terzo report sull'economia Veneta, elaborato dal centro studi di SI-Camera, e anticipa in collaborazione con la Regione Veneto le nuove linee strategiche per la programmazione POR Fesr Regionale.

Sisprint è il Sistema integrato di Supporto alla Progettazione degli interventi Territoriali, finanziato dal Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, di cui Unioncamere è il soggetto beneficiario. Il progetto, partendo dall’analisi dello scenario economico raccoglie dal sistema produttivo istanze e criticità da accogliere nella programmazione dei prossimi bandi finanziati dalla Politica di Coesione UE, sui temi chiave dell'innovazione tecnologica e della competitività delle PMI.

Il convegno sarà l'occasione per discutere assieme alle rappresentanze delle categorie economiche e del sistema produttivo locale i dati che emergeranno dal report e condividere istanze e criticità per supportare la programmazione dei prossimi interventi e bandi finanziati dalla Politica di Coesione UE, sui temi chiave dell'innovazione tecnologica e della competitività delle Pmi. Dopo i saluti istituzionali sono previsti gli interventi di Alessandro Rinaldi dell’Area Studi di Si.Camera sui dati del report, di Caterina De Pietro della Regione Veneto sulle linee strategiche POR FESR 2021-2027 e di Italo Candoni di Confindustria Veneto che presenterà una prima declinazione delle nuove linee tematiche del futuro POR FESR. A seguire è previsto il dibattito con i rappresentanti delle imprese, delle associazioni di categoria e delle amministrazioni locali.