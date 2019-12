L.elettorale: Pd 'sposa' proporzionale, Direzione accantona maggioritario/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Quanto ai temi di governo, diversi interventi in Direzione hanno sollecitato un 'orecchio' attento alle piazze, dalle Sardine a quella del mondo del lavoro martedì scorso in piazza Santi Apostoli. Dice Maurizio Martina: quelle piazze "pongono al Pd prima di tutto il compito di muoversi e cambiare per accogliere queste spinte di nuova partecipazione civile". Ed ancora Piero Fassino: "Non possiamo affidare tutto al governo. Appuntamenti indicati da Zingaretti nella sua relazione sono preziosi, per reggere e rilanciare profilo riformista partito".

Il riferimento è all'appuntamento annunciato dal segretario per gennaio in vista della 'verifica' di governo: il Pd deve "iniziare l'anno politico con un appuntamento di confronto e una discussione con i gruppi dirigenti, la delegazione di governo, i gruppi parlamentari, gli amministratori per costruire la nostra proposta del 2020".

Zingaretti si è rivolto poi al premier Giuseppe Conte: "Guidi la cordata. Noi saremo leali ma la stessa lealtà la chiediamo agli alleati. Senza concessioni a chi cerca visibilità perché la pazienza conosce un limite, quello della sopportazione. Meno di questo significa camminare nel vuoto. Nessun ricatto né ultimatum ma nemmeno uno scambio, serve trasparenza di chi si assume la responsabilità". E aggiunge: "Non minaccio la crisi ma basta scaricare sulla maggioranza problemi interni ai partiti. Si deve essere alleati non avversari".