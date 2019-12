L.elettorale: Pd 'sposa' proporzionale, Direzione accantona maggioritario/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Per il fronte 'maggioritarista' è intervenuta Lia Quartapelle che oggi ha firmato, insieme a Enrico Morando e Giorgio Gori, una lettera al Corriere della Sera per rilanciare il sistema dei sindaci a doppio turno. Modello sostenuto in queste settimane dal Pd al tavolo con gli alleati, ma in solitudine.

"Proporre la legge dei sindaci -ribatte Orfini- significa di fatto pensare a una riforma presidenziale. Esattamente come chiede Salvini. Penso non avrebbe senso. E se abbiamo fatto un governo per evitare che una minoranza avesse i pieni poteri, sarebbe assurdo oggi immaginare una legge elettorale che porta a quell'esito, a prescindere da chi vince".

Aggiunge Dario Parrini: "Sulla legge elettorale bisogna capire se accettiamo lo stato dell'arte con una legge elettorale pessima, assurda e pericolosa. Il Pd ha fatto una battaglia per il doppio turno, legge che prevede che le alleanze si dichiarino prima del voto. Se però non è possibile fare una legge elettorale, visti i numeri in parlamento, che preveda che si dichiarino alleanze prima del voto, almeno dobbiamo evitare -ha sottolineato- che si faccia una legge elettorale che impedisca dopo il voto la formazioni di maggioranze stabili". Questa sarà la posizione con cui il Pd andrà ai prossimi incontri, compreso quello in settimana con le opposizioni.