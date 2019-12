Incidenti: auto esce di strada, bloccata strada statale 'catanese'

Palermo, 13 dic. (Adnkronos) - Incidente questa mattina sulla strada statale 121 'catanese' dove, per cause ancora da accertare, un automobilista ha perso il controllo della sua auto che è uscita di strada. Una persona è rimasta ferita. La strada è momentaneamente chiusa al transito nel tratto tra Villalba e Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, per consentire le operazioni di rimozione del veicolo. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.