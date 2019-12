Gb: Candriam, Brexit a fine gennaio ma accordo commercio con Ue dopo 2020

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - La maggioranza del partito conservatore al Parlamento britannico "permetterà al premier Boris Johnson di guidare il Paese fuori dall'Unione europea: il 'withdrawal agreement' sarà approvato dal Parlamento britannico e il Regno Unito lascerà l'Ue entro la fine di gennaio 2020. A quel punto, però, la Brexit, non sarà ancora completa, in quanto il primo ministro Johnson dovrà poi negoziare le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea". E' quanto si sottolinea in un commento dell’Asset Allocation Team di Candriam sul risultato delle elezioni nel Regno Unito. "Sebbene il premier abbia promesso di risolvere questo punto prima della fine del 2020, l'Ue ha già fatto sapere che sarà molto difficile definire tutti i dettagli dell'accordo commerciale in così poco tempo".

In questo scenario "è probabile che l'anno prossimo l'incertezza continuerà a pesare sulla crescita del Regno Unito, dato che le imprese continueranno a rinviare le decisioni sugli investimenti e le assunzioni finché i futuri rapporti tra Regno Unito e l'Ue non saranno del tutto chiari". Secondo gli analisti di Candriam, "la politica fiscale dovrebbe tuttavia consentire all'economia britannica di ritrovare un certo slancio: se il partito conservatore seguirà il suo manifesto, la politica fiscale contribuirà con uno 0,4-0,5% alla crescita del Regno Unito l'anno prossimo, permettendo un’accelerazione della crescita di circa l'1,5% nel 2020, da poco più dell'1% nel 2019".

Fin da ottobre Candriam detiene un’esposizione neutrale sulle azioni del Regno Unito e sulla sterlina all’interno dei fondi in gestione, dopo averle sottopesate nel corso dell’intero episodio Brexit. "Gli investitori hanno iniziato ad aggiungere gradualmente asset britannici nei loro portafogli, ma restano sotto allocati sul paese. Il significativo premio per il rischio legato alle azioni Uk potrebbe ridursi nei prossimi mesi", si sottolinea nella nota di Candriam. Al di fuori del Regno Unito il risultato delle elezioni "avrà un esito market-friendly sugli asset europei complessivamente, il che significa che l’Ue può iniziare a lavorare a nuovi progetti".