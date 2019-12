Quirinale: domani ad Assisi a Mattarella consegna 'Lampada della pace'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Domani ad Assisi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà in dono dai Frati del Sacro convento la “Lampada della pace di San Francesco”. Alla cerimonia di consegna, che si terrà nella Basilica superiore di San Francesco, prenderanno parte, fra gli altri, il Legato pontificio per la Basilica di San Francesco, cardinale Agostino Vallini, il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, il Custode del Sacro convento, padre Mauro Gambetti, e il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Il Capo dello Stato visiterà la Tomba di San Francesco e assisterà al 34/mo Concerto di Natale. Nel corso della visita ad Assisi, Mattarella incontrerà la comunità francescana.

Il riconoscimento, nelle ultime edizioni, era stato assegnato al Presidente delle Repubblica Colombiana, Juan Manuel Santos, "per lo sforzo tenuto nei processi di riconciliazione con le Farc"; alla cancelliera tedesca, Angela Merkel che "nella sua Germania e in Europa, si è distinta nell'opera di conciliazione in favore della pacifica convivenza dei popoli"; e al Re di Giordania, Abdullah II, per “la sua azione e il suo impegno tesi a promuovere i diritti umani, l’armonia tra fedi diverse e l'accoglienza dei rifugiati".