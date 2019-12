Rifiuti: Palermo, intesa Comune-Rap-Carabinieri per raccolta differenziata

Palermo, 12 dic. (Adnkronos) - Incrementare i livelli di raccolta differenziata a Palermo ma anche mettere in atto azioni a tutela dell’ambiente. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato oggi tra il Comune, la Rap e il comando Legione Carabinieri di Sicilia. L'intesa - sottoscritta dal sindaco Leoluca Orlando, dal presidente della Rap Giuseppe Norata e dal comandante generale Giovanni Cataldo - prevede la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata (carta-cartone, vetro-metalli, plastica e organico) negli uffici del comando e in altri uffici dell'Arma del capoluogo siciliano.

Il ritiro e il recupero del materiale differenziato nei contenitori collocati nelle varie sedi dei carabinieri, anche quella del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia caserma Calatafimi, sarà curato dall’Area raccolte differenziate di Rap. "Con questo protocollo - spiega il generale Giovanni Cataldo - ci impegneremo a fare la nostra parte per la raccolta differenziata. Qua c’è il controllo sociale oltre quello gerarchico, non ci tireremo indietro. Bisogna diffondere la cultura della legalità anche dal punto di vista ambientale. Che questo protocollo sia un segnale non solo per la città ma per la Sicilia tutta. Bisogna partire dalle scuole per giungere al cuore delle famiglie".