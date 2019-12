M5S: Di Maio, 'come gli Scilipoti di Berlusconi, storia si ripete' (2)

(Adnkronos) - "Purtroppo al MoVimento è successo quando eravamo all’opposizione e succede anche adesso. Non abbiamo mai avuto la presunzione di voler cambiare l'animo delle persone, ma quella di selezionare solo incensurati sì. Il punto -prosegue Di Maio- è che poi negli anni il potere ti tenta. E qualcuno si fa fagocitare come sta accadendo proprio in queste ore, con presunti 5 Stelle che adesso accampano alibi improbabili per trovare la scusa di andarsene nella Lega o in qualche altro partito. Usano il Mes come scusa, visto che nulla è stato autorizzato o ratificato sulla riforma del Mes".