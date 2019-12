Agrigento: M5S dona parco giochi a bambini Favara

Palermo, 12 dic. (Adnkronos) - Il gruppo del M5S all’Ars ha donato un parco giochi a un quartiere di Favara, nell'agrigentino. L'area, con tanto di attrezzi in legno, scivoli, altalene e gazebo, è stata allestita a Villa della Pace, in passato spesso oggetto di atti vandalici. "L’obiettivo - spiega Giovanni Di Caro - è quello di far tornare i bambini a recuperare quello spirito di aggregazione che oggi sta venendo meno, dandogli la possibilità di vivere uno spazio cittadino che verrà così naturalmente sottratto al degrado e all’incuria divenendo luogo per famiglie".

Il parco giochi è stato realizzato con l’accantonamento di parte degli stipendi dei portavoce Ars che hanno donato 20 mila euro. "Quasi tutti i nostri ultimi interventi - sottolineano i deputati Ars - sono stati rivolti ai bambini, dalle borracce plastic free nelle scuole alle compostiere nelle scuole di Alcamo, passando per un altro parco giochi realizzato a Grammichele". "Se le nostre restituzioni sono destinate a progetti per le nuove generazioni - aggiunge Stefania Campo - queste non vogliono essere solo un dono ma uno stimolo a diventare i reali protagonisti del nostro futuro".