Sardine: Ogongo, 'sabato piazza contro l'odio'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Siamo ormai alla vigilia del flash mob delle sardine che lancerà un messaggio fortissimo contro fascismo, il populismo, contro l’estrema destra becera, contro il razzismo, il sessismo, e tutte le altre forme di discriminazione. Un messaggio nel quale credo e che è sempre stato la mia stella polare. Sabato sarò in piazza perché amo l’Italia e voglio dare un mio piccolo contributo per renderlo un posto migliore, soprattutto per le future generazioni". Lo scrive su Fb Stephen Ogongo delle Sardine di Roma.

"La nostra è un una protesta pacifica animata da cittadini contrari ad una politica che porta la gente ad odiare – e ad odiarsi. Siamo contro tutti coloro che fomentano una società conflittuale dove i cittadini sono gli uni contro gli altri. Saremo in piazza non per dare delle risposte, ma per porre delle domande: è ancora possibile cambiare direzione? Costruire una società senza odio, una società di pace? Una comunità dove ci si rispetta reciprocamente in quanto umani? È possibile un nuovo umanesimo?".

"Siamo stanchi di sentire urla astiose contro finti nemici da combattere per risolvere finti problemi. Per questi motivi, vi aspetto in piazza San Giovani sabato 14 dicembre dalle 15:00 per mostrare con la nostra presenza, tutti insieme, che siamo contro la politica dell’odio, contro la politica urlata, contro la politica fatta di fake news, contro la cultura dell’odio, contro il razzismo e tutte le altre forme di discriminazioni, e contro il fascismo, un male assoluto. Dobbiamo essere tutti pronti a difendere la nostra Costituzione e ad allontanare dalle istituzioni tutte le persone e movimenti/partiti che basano le loro campagne e politiche sulle discriminazioni e alimentazione dell’odio".