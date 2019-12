Digitale: Italia 20esima in Ue per sforzi in digitalizzazione, 24esima per risultati

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - L’Italia si colloca al 20esimo posto per sforzi di realizzazione dell’Agenda Digitale e al 24esimo per risultati raggiunti. Il divario con la media europea è stato eliminato per infrastrutture e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ma è urgente aumentare l’uso effettivo delle tecnologie da parte di cittadini e imprese. Inoltre bisogna accelerare i processi di impegno e spesa delle risorse per l’Agenda Digitale: l’Europa ha messo a disposizione complessivamente 11,5 miliardi di euro, pari a 1,65 miliardi di euro l’anno, dal 2014 al 2020, il 77% da fondi strutturali, di cui a fine 2018 sono stati spesi meno del 16%. È quanto emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Agenda Digitale della School of Management del Politecnico di Milano.

Nel 2019, secondo l'Osservatorio, l’Italia ha fatto progressi nel percorso di digitalizzazione: ha accelerato la diffusione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, con 4.300 Comuni entrati nella piattaforma e 35 milioni di italiani coinvolti, si è avvicinata all’obiettivo di 150 milioni di pagamenti su PagoPa entro il 2020, con oltre 63 milioni di transazioni effettuate e 15mila Pa attive, anche se solo 4.200 hanno effettivamente ricevuto almeno un pagamento, e ha rilasciato 13 milioni di carte d’identità elettroniche al 21% della popolazione italiana.

Inoltre sono state erogate 5 milioni di identità digitali tramite Spid, che consentono di accedere a 4.200 servizi online di oltre 4mila Pa, anche se il livello di effettivo utilizzo è ancora limitato. Sono oltre 140 milioni le fatture elettroniche verso la Pa e più di 1,5 miliardi quelle fra privati. Il Fascicolo sanitario elettronico è attivo in tutte le regioni, completamente operativo in 18 e copre il 22% degli assistiti e oltre il 63% dei referti prodotti. Sono stati pubblicati più di 27mila Open Data.