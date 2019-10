Manovra: Di Maio, 'per M5S nuove tasse inaccettabili, non ci saranno'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Avevamo dichiarato che per il MoVimento 5 Stelle era inaccettabile introdurre nuove tasse, e non ci saranno nuove tasse, nemmeno quelle sulle sim telefoniche". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, capo politico del M5S, facendo il punto sulla manovra in un lungo post a poche ore dalla sua approvazione in Cdm.