Eni: report di sostenibilità nel top 10 dei migliori secondo il Wbcsd (2)

(Adnkronos) - Il Wbcsd ha anche sottolineato che avere un volume totalmente dedicato alla strategia di decarbonizzazione permette all’azienda di affrontare questa tematica nel dettaglio senza andare a scapito di altri temi legati alla sostenibilità che sono stati infatti adeguatamente toccati nel volume principale. L’Eni For 2018, l’ultima versione del report di sostenibilità dell’azienda, pubblicato a maggio, mostra la trasformazione che Eni ha messo in atto per affrontare le sfide globali e per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sdg).

Il report sottolinea il lavoro che Eni ha portato avanti nel 2018 e gli obiettivi per i prossimi anni in aree prioritarie quali il cambiamento climatico, l’ambiente, la salute e la sicurezza, il rispetto dei diritti umani, l’istruzione e la formazione professionale e lo sviluppo locale.

Eni ha recentemente adottato una nuova mission, ispirata ai 17 Sdg. La nuova mission riflette i principi sui quali l’azienda ha costruito il suo nuovo modello di business che si focalizza su investimenti a lungo termine, sia in termini sociali che operativi, andando oltre le priorità a breve termine. Wbcsd è un’organizzazione mondiale guidata dagli amministratori delegati di più di 200 principali società che cooperano per accelerare la transizione verso un mondo sostenibile. Wbcsd mira a rendere i suoi membri più di successo e sostenibili, concentrandosi sull’impatto positivo massimo per azionisti, ambiente e società.