Sicilia: ddl zone franche montane all'Ars, Ragusa (FI) 'facciamo nostro appello Comuni'

Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - "Facendo nostro l’appello dei 132 comuni montani in grande sofferenza economica e sociale, annuncio che in commissione Attività produttive il disegno di legge sull’istituzione delle Zone franche montane (Zfm) è stato incardinato e pronto per essere trattato. Noi come Commissione siamo pronti per fare il nostro lavoro". Lo ha detto il presidente della III Commissione Ars Orazio Ragusa (FI) in merito al ddl 3/2017 sull’istituzione delle zone franche montane in Sicilia che, in quanto a copertura finanziaria, è subordinato alla definizione dei rapporti tra Stato e Regione.

"L’allarme lanciato dagli amministratori locali dei Comuni in difficoltà è condivisibile - prosegue - perché l’inarrestabile emorragia di risorse umane e di materie prime non adeguatamente tutelate deve essere tamponata. Sin dal mio insediamento in Commissione ho dimostrato di avere a cuore la tematica che adesso è sponsorizzata da tutte le forze politiche. In tempi non sospetti ho proposto l’introduzione di sgravi e incentivi fiscali in favore degli operatori economici delle aree interne della Sicilia. A seguito della trattazione in Commissione, chiederò un canale preferenziale affinché il ddl possa essere calendarizzato in tempi celeri".