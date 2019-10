Calabria: Salvini, 'voglio candidati senza processi'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - Per la presidenza della Regione Calabria "voglio candidati che siano quantomeno senza processi in corso. Non possiamo trovare un candidato senza processi in corso? Possiamo smettere di guardare al passato e guardare al futuro? Perché dobbiamo portarci dei problemi, lasciamoli al Pd i problemi nei tribunali". Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di 'Quarta Repubblica' su Retequattro.