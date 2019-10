Iv: Renzi, 'su scelta simbolo partecipazione sorprendente'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Venerdì comincia la decima Leopolda. Nei prossimi giorni vi invierò un programma di massima. Intanto ringrazio chi sta aderendo, chi ci sta aiutando con idee e chi invia qualche euro per coprire insieme i costi della manifestazione, chi sta votando per il simbolo di Italia Viva, che sarà svelato proprio alla Leopolda sabato pomeriggio. La scelta è tra questi tre loghi. In un solo giorno hanno votato trentamila persone, con una partecipazione sorprendente anche per me". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.