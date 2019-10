Editoria: Calabresi, Carlo De Benedetti? 'si è pentito di aver ceduto azioni ai figli'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Carlo De Benedetti lasciò le sue azioni ai figli ma poi con il tempo si è pentito e ora avrebbe voglia di riprendere quello che era suo". Così a Sky Tg24 Mario Calabresi che è stato il direttore del quotidiano 'La Repubblica' dal 15 gennaio 2016 al 18 febbraio 2019 commentando l'offerta a sorpresa di Carlo De Benedetti per l'acquisto del 29,9% di Gedi già respinta da Cir. "E' una po' come quel capitalismo famigliare in cui la prima generazione pensa che i figli non siano capaci e quindi costantemente avrebbe voglia di riprendere quello che era suo", aggiunge Calabresi.