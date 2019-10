Manovra: Misiani, 'manteniamo impegni su taglio tasse lavoro e fondo famiglie'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Siamo in dirittura di arrivo: manterremo gli impegni presi con gli italiani e non solo. Nella manovra sono contenute delle misure a cui teniamo molto: stop all'aumento dell'Iva, una riduzione delle tasse dei lavoratori, le risorse per un grande piano di investimenti per l'ambiente e, novità di ieri un fondo per l'assegno unico e per i servizi alle famiglie". Lo dice il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani.