De Filippi a Tennis&Friends: "Non bisogna aver paura di farsi visitare"

Roma, 13 ott. - (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Tra i numerosi testimonial è intervenuta anche Maria De Filippi: “Queste giornate sono fondamentali perché aiutano le persone nella prevenzione, è una educazione alla prevenzione. Lo sport, inteso come stile di vita, e la prevenzione consentono di allungare la vita. Non bisogna aver paura di farsi visitare”.

Migliaia i cittadini in fila alle 123 postazioni sanitarie. “Sarebbe bello che ci fossero tutte le strutture sanitarie di Roma, non solo alcune e sarebbe bello che quello che sta succedendo oggi diventi la norma – ha commentato De Filippi - Aspettare 12 mesi per un’ecografia è un problema per tutti. Se non ti puoi permettere un’ecografia privatamente devi aspettare tanto. Stamattina sono andata dal cardiologo, avevo paura come tutti quelli che vanno a fare la visita, poi la vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti domandi cosa starà pensando. Se ti dice che va tutto bene sei contenta, se ti dice che qualcosa non va meglio saperlo prima, questo è il senso”.

In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: “Mi hanno detto che sta aumentando l’obesità nei ragazzi e dicono che sia collegata alla dipendenza dal web. I giovani vivono il web quotidianamente, l'importante è che facciano almeno un’ora di sport al giorno. Si tratta di organizzarsi. In queste occasioni se il testimonial delle buone pratiche è giovane viene ascoltato dai ragazzi, se invece ha un’età più avanzata lo vivono come un sermone e funziona meno”.