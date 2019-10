Pd: Bordo, 'solidarietà a partito Cerignola per episodio inquietante'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "L'episodio dei bossoli fatti ritrovare stamattina davanti alla sede del Pd di Cerignola poco prima della conferenza stampa per denunciare lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose è davvero inquietante. Esprimo solidarietà e vicinanza al gruppo dirigente del partito". Lo afferma il vicecapogruppo alla Camera Michele Bordo. "Il Pd -aggiunge- non si lascerà spaventare da queste intimidazioni e proseguirà fino in fondo con la sua battaglia per la legalità”.