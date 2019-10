Vezzali: "Sport fondamentale per prendersi cura di sé"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - Non solo tennis al Foro Italico, nella grande kermesse dedicata alla prevenzione. "Lo sport - sottolinea la campionessa di fioretto Valentina Vezzali - è importante per tantissimi aspetti, e oggi Tennis and Friends ci spinge a pensare alla prevenzione. Ci sono tantissime federazioni sportive qui e non solo: ci sono medici, nutrizionisti, specialisti in campo per far capire alle persone come è importante prendersi cura di se'".

"Io ho portato anche mio figlio che ha 6 anni, forse - continua Vezzali- non comprende ancora molto bene l'importanza della giornata, ma quando l'ho visto con la racchetta divertirsi e provare a fare sport, ho pensato che anche questa è una delle vittorie di Tennis and Friends".