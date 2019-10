Pietrangeli: "La gente sa che non deve aver paura di farsi visitare"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Finalmente la gente ha capito che non deve aver paura di farsi visitare". Lo afferma all'Adnkronos Salute lo storico campione di tennis Nicola Pietrangeli, che con la collega Lea Pericoli segue da anni Tennis and Friends, in corso oggi e domani al Foro Italico.

"Un evento cresciuto a dismisura, che ha sconfitto la paura che ci porta a pensare 'oddio, magari mi trovano qualcosa'. Non facciamoci spaventare e facciamo i controlli: è gratis". Infine un messaggio ai giovanissimi, troppo presi da telefonini e tablet. "Meno web e più sport", dice il campione, per crescere in salute.