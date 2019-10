Malagò: "Con leggende del tennis per prevenzione"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Ancora una volta siamo qui per la prevenzione e per lo sport. Oggi sono circondato da due leggende del tennis come Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, ma anche con una campionessa come Valentina Vezzali, per un weekend dedicato a sport e salute". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago' al taglio del nastro di Tennis and Friends, l'iniziativa dedicata alla prevenzione in corso al Foro Italico di Roma.