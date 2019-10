Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - In vista dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali (previsto per Aspi dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 13 ottobre e dalle 2 alle 6 di lunedì 14 ottobre), Autostrade per l’Italia, si legge in una nota, "ha attivato alcune misure per assistere gli automobilisti in viaggio lungo la rete dove sarà rafforzata la disponibilità di personale dedicato ai servizi di viabilità e al monitoraggio e gestione degli impianti". Nelle stazioni interessate, sottolinea la società, "il personale di viabilità monitorerà in tempo reale l’andamento dei flussi al fine di limitare i disagi, rimarranno sempre attivi i varchi dotati di cassa automatica e quelli Telepass".

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità saranno diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 502 Sky Meteo24 e su Sky Tg24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky Tg24 Hd ; sul sito autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

Ieri, nel corso della riunione nazionale dei delegati e delle delegate delle autostrade, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Viabilità e Logistica avevano deliberato, infatti, di confermare lo sciopero nazionale di domenica 13 e lunedì 14 ottobre "per la fase di stallo nel rinnovo del contratto, determinata fondamentalmente dal Gruppo Gavio, rappresentato dall'associazione Fise Acap".