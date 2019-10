Prosecco: le Colline di Conegliano Valdobbiadene celebrano patrimonio Unesco (2)

(AdnKronos) - Per riflettere sullo stato dell’arte e tracciare il percorso da seguire da ora in poi, domenica 20 ottobre a Pieve di Soligo ATS e Regione Veneto hanno organizzato il convegno Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene: prospettive per il territorio. Per approfondire il tema Unesco e declinarlo in tutte le sfaccettature che coinvolgono il territorio interverranno, moderati da Luciano Ferraro, capo redattore del Corriere della Sera, il Sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, per i saluti iniziali di benvenuto, Franco Bernabè Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, Innocente Nardi, Presidente dell’Associazione temporanea di scopo, Pia Petrangeli Segretariato Generale - Servizio I Coordinamento- Ufficio Unesco Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Emilio Gatto - Direttore Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Chiuderà il Presidente Luca Zaia. L’appuntamento è per le ore 10 di domenica 20 ottobre presso il teatro Careni di Pieve di Soligo (Tv).

Per tutti coloro i quali vorranno conoscere direttamente il territorio invece saranno previste, sia sabato 19 sia domenica 20, le escursioni “A piedi tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene” organizzate in collaborazione con Unpli Treviso e Primavera del Prosecco Superiore. I diversi itinerari, mettono in luce le caratteristiche paesaggistiche e storico-artistiche che rendono unico questo territorio.