Prosecco: le Colline di Conegliano Valdobbiadene celebrano patrimonio Unesco

Treviso, 11 ott. (AdnKronos) - Sabato 19 e domenica 20 ottobre sarà un week end animato per le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, insignite lo scorso luglio del Patrimonio dell’Umanità Unesco. Un fine settimana di festeggiamenti all’insegna dell’orgoglio per il territorio e della sua promozione. Una due giorni di evento promosso da Regione Veneto e ATS che inviterà a condividere con tutti gli abitanti dei comuni coinvolti, ma anche con i visitatori, il traguardo Unesco e approfittare della dolcezza dell’autunno per godere della bellezza del territorio.

“Un riconoscimento che attendevamo da dieci anni, che ci ha visto tutti impegnati in sede tecnica e politica per convincere gli esperti di Icomos e i vertici Unesco dell’assoluta validità del nostro dossier - commenta Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto - Non si tratta soltanto di un trofeo da esibire, bensì di un processo che dovremo gestire in modo virtuoso, consapevole e lungimirante, affinché l’unicità di queste nostre meravigliose colline diventi volano di sviluppo culturale, turistico ed economico, nel quadro di una imprescindibile sostenibilità ambientale.”

“Il riconoscimento Unesco, che tanto ci inorgoglisce, è un risultato di tutti” afferma Innocente Nardi, presidente dell’Associazione temporanea di scopo “per questo come ATS e in collaborazione con la Regione Veneto abbiamo voluto dedicare un momento importante alla condivisione con tutti gli abitanti di questo territorio meraviglioso. La strada per ottenere questo risultato è stata lunga ma ora inizia un nuovo percorso che sarà quello della valorizzazione di queste colline. Un nuovo marketing territoriale è la chiave per promuovere le colline di Conegliano Valdobbiadene, paesaggio del Prosecco Superiore, nel modo più efficace e più rispettoso del territorio stesso”.