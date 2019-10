Shoah: Zingaretti domani a marcia S.Egidio anche per vittime Halle

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Sono 10 anni che partecipo alla marcia di Sant’Egidio per ricordare il 16 ottobre del 1943, il giorno in cui la barbarie nazi-fascista cercò di cancellare da Roma la comunità ebraica, spezzando senza pietà una rete di affetti, legami famigliari, vite. Ci sarò anche domani, a maggior ragione quest’anno, dopo la violenza brutale dell’aggressione alla comunità ebraica di Halle, in Germania". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb.

"Sembra incredibile che si possa ancora uccidere gridando contro gli ebrei accusati di essere all’origine dei mali del mondo. Ci sarò domani, prima di tutto, per dire che non ce l’hanno fatta allora e non ce la faranno neanche oggi, né in Germania né altrove. Se il mostro dell’intolleranza, dell’odio razziale e dell’antisemitismo si riaffaccia nelle nostre strade, noi saremo lì a combatterlo: insieme, in tanti, come oggi; con i nostri corpi e con le nostre idee, a difendere valori e conquiste che appartengono a tutti e che non consentiremo a nessuno di mettere di nuovo a rischio. Appuntamento domani alle ore 19.30 da piazza Santa Maria in Trastevere a largo 16 ottobre 1943 a Roma".