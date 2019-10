'Corporate Storytelling', nuove strategie per raccontare aziende

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - Il 17 e 18 ottobre a Roma Challenge Network e Scuola Holden presentano Corporate Storytelling, due giornate di incontri dedicate al mondo della narrazione d’impresa con ospiti eccellenti e grandi Maestri della narrazione. Questo percorso di formazione giunto alla IV edizione è stato ideato per rispondere all’esigenza crescente di trovare nuovi strumenti e strategie che raccontino le aziende. Per farlo, i partecipanti al corso apprenderanno tecniche e ascolteranno le storie di speaker provenienti da diversi ambiti ed esperienze di business, cultura, sport e informazione.

Saper padroneggiare le tecniche della narrazione diventa fondamentale per le imprese e per le loro persone: dai dirigenti agli esperti di comunicazione, dai top-manager ai marketer. Saper raccontare significa padroneggiare un modello strategico in grado di trasformare, coinvolgere, diffondere conoscenze e know-how operativi, saper governare il cambiamento e alimentare la crescita delle proprie idee. Si alterneranno momenti strutturati di workshop su tools e tecniche della narrazione d’impresa e gli speech di 4 testimonial d’eccezione per condividere le regole di una narrazione d’impresa efficace e per imparare a raccontare e valorizzare la propria unicità.

Saliranno sul palco dell’Auditorium della Tecnica Enrico Mentana, giornalista, conduttore, social media influencer, che ha reinventato il modo di fare informazione; Alessandro Baricco, maestro della narrazione, critico e saggista; Oscar Farinetti, l’imprenditore fondatore di Eataly che racconta il Made in Italy nel mondo; Fiona May, campionessa olimpica e volto noto della televisione italiana. Challenge Network è una società specializzata nel settore della formazione HR e nell’ideazione di eventi, ed è presente in Italia e all’estero con la mission di trasformare ogni percorso formativo in un’esperienza di crescita unica e di valore.