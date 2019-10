Mattarella: "Dovere morale salvare vite e abolire traffico umani"

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Rimane innanzitutto il dovere morale di salvare le vite umane e di cancellare questo ignobile traffico di esseri umani, che rispetto alle nostre coscienze è un costante rimprovero". Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, oggi ad Atene, per il vertice annuale del Gruppo Arraiolos.

"Serve una gestione comune e sostenibile del fenomeno migratorio", l'appello-monito lanciato dal capo dello Stato, in diretta ai microfoni di Rainews24 nel corso del suo intervento. Per Mattarella, "dobbiamo insieme costruire strumenti adeguati per una gestione comune e sostenibile del fenomeno migratorio, evitando la rimozione del problema o il tirarsene fuori, perché questo esporrebbe l'Europa nei prossimi decenni ad essere travolta dal fenomeno stesso. Occorre una gestione comune, lo ripeto, che abbia la capacità di affrontare e governare il fenomeno. Se non è governato, diventerà una condizione che travolge il continente. Rimane il dovere morale di salvare le vite umane e cancellare l'ignobile fenomeno del traffico di esseri umani. In questo momento la rotta più battuta è quella orientale, ma per questo occorre una gestione comune che tenga conto dei problemi e trovi un punto d'incontro per l'Unione".