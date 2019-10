Fisco: A. Entrate, 'piano prevede 9 mld gettito da ruoli nel 2019'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Il piano operativo per l'esercizio 2019 "è stato predisposto in modo tale da garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione di riscossione, con l’intento di ottenere volumi di riscossione da ruoli non inferiore a 9 miliardi di euro". Lo ricorda il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, nell'audizione della commissione Finanze della Camera. L'obiettivo dovrebbe essere raggiunto grazie a 6,2 miliardi provenienti da riscossione ordinaria e 2,8 miliardi derivanti dall’incasso delle rate in scadenza riferite alle misure di definizione agevolata e del saldo e stralcio.