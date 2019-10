M5S: Fico, '2 giorni fra gazebo Italia 5 Stelle, a Napoli dove tutto cominciò'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Sarà un'emozione particolare festeggiare i dieci anni del MoVimento nella mia città, lì dove è iniziato questo percorso condiviso con tante persone. Ci vediamo allora a Napoli per Italia 5 Stelle. Parlerò sabato sera dall'Arena Flegrea ma sarò in tutti e due i giorni fra i gazebo ad ascoltarvi e confrontarmi con voi". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, in vista dell'appuntamento di sabato e domenica nella cittadina partenopea per Italia 5 Stelle.