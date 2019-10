L.elettorale: Orlando, 'spagnolo non dà stabilità? Più di proporzionale puro'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "E' perfetto il modello spagnolo. Sono quattro anni che in Spagna votano tutti gli anni in quanto non riescono a mettere insieme una compagine. Ma queste panzane le studiate o vi vengono di getto?". Un utente twitter si rivolge così al vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, commentando l'intervista al Corriere in cui propone appunto il modello spagnolo per la legge elettorale. Un'osservazione che non è sfuggita al vicesegretario dem che via social ha risposto: "A parte la spocchia, l’obiezione è suggestiva. 1)In Portogallo c’è lo stesso sistema ed ha assicurato stabilità per 40 anni. 2) In Spagna c’era una maggioranza possibile ma non si è trovato accordo programmatico. 3) Tra modelli in discussione, il proporzionale puro = più stabilità?".