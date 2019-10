M5S: al Senato nuova fumata nera per capogruppo, Perilli il più votato (2)

(AdnKronos) - Danilo Toninelli ha ottenuto, nella votazione di oggi, 22 preferenze, tre in meno di ieri, mentre Marco Pellegrini e Stefano Lucidi hanno ottenuto, rispettivamente, 17 e 12 voti. I risultati per la scelta dei neo presidente dei gruppi parlamentari hanno destato stupore e qualche tensione tra i grillini, perché i due candidati più vicini a Luigi Di Maio e ai vertici pentastellati, ovvero Anna Macina a Montecitorio e Toninelli a Palazzo Madama, non hanno certo brillato.

Ma se Perilli, 'nato' come ortodosso, è ormai considerato come un filogovernativo, sono i risultati di Montecitorio quelli che destano maggiori preoccupazioni. Alla Camera, infatti, Macina si è piazzata dietro Francesco Silvestri e Raffaele Trano, vera sorpresa della votazione. Trano viene considerato un 'dissidente', anche se lo stesso parlamentare ieri ha tenuto a puntualizzare di non esserlo affatto. Di fatto, il deputato pontino lamenta spesso la necessità di intervenire sul sistema Rousseau ed è fortemente critico sul ruolo della comunicazione, da sempre uno dei motivi di maggiore tensione nei gruppi parlamentari.

Silvestri, attuale vice capogruppo, ha invece scelto in squadra come vice Riccardo Ricciardi, altra voce critica del Movimento. E a ben guardare, sommando i voti di Silvestri e Trano e confrontandoli a quelli di Macina, è evidente il malumore che agita i 5 Stelle a Montecitorio. Malumori evidenti anche dal voto di oggi sulla Nota di aggiornamento al Def, passato alla Camera -dove il governo conta su una salda maggioranza- con appena tre voti: 14 le assenze nelle file grilline.