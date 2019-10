Venezia: Pellicani (Pd), 'entro l'anno al via il protocollo fanghi' (2)

(AdnKronos) - "Inoltre nell'ambito degli interventi di manutenzione della laguna, è necessario risolvere al più presto anche la questione relativa alla realizzazione delle opere di protezione della cassa di colmata B lungo il Canale dei Petroli, il cui progetto prevede la realizzazione di una palancolata lunga 1335 metri, con altezza 8,5 metri", sottolinea.

"Come Deputato del Pd di Venezia continuerò a seguire passo passo l'iter del Protocollo finché non verrà approvato e contestualmente seguirò l'intero Dossier Venezia. Che comprende anzitutto il tema della Grandi Navi e della conclusione dei lavori per il Mose. Dal nuovo governo ci attendiamo inoltre la convocazione rapida del Comitatone, che non si riunisce più dal novembre 2017. Servono poi decisioni rapidissime sul fronte delle Grandi Navi in modo che, in attesa di una decisione definitiva, già dalla prossima stagione, in via provvisoria si possa trasferire dal Bacino di San Marco una parte significativa del traffico crocieristico", conclude.