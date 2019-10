In arrivo il nuovo spot di Italiaonline

Milano, 10 ott. (AdnKronos) - “Più clienti al ristorante, più lavoro al negoziante, più tempo all’imprenditore, più successo al direttore. Italiaonline e ci guadagni online. Prima non eri online, adesso hai Italiaonline, prima facevi tu, ora non ci pensi più”. Così recita il jingle della nuova campagna pubblicitaria di Italiaonline, che torna in TV, in radio e sui digital media con uno spot che racconta i vantaggi che ogni imprenditore può avere sviluppando il proprio business digitale grazie alla più grande internet company italiana.

Una campagna dedicata al target delle PMI per le quali Italiaonline mette in campo le migliori soluzioni per incrementare il loro giro d’affari: presenza digitale, sito, pubblicità online. Italiaonline si propone così come guida digitale per il mondo delle PMI illustrando il suo obiettivo in modo non convenzionale con un brano che cattura al primo ascolto. Un messaggio semplice, che lavora sulla memorabilità e sull’awareness, per fare in modo che il messaggio per le PMI sia chiaro: andando online, le imprese ci guadagnano.

“Torniamo con grande piacere in tv e sugli altri media con una campagna che vuole prendere per mano l’importantissimo segmento delle PMI italiane, il cuore pulsante del nostro paese, veicolando in modo divertente un messaggio di ottimismo e crescita – spiega Roberto Giacchi, CEO di Italiaonline – siamo noi l’azienda con la quale “ci guadagni online”. Essere presenti e ben visibili in Internet oggi è imprescindibile e Italiaonline è la chiave giusta per aprire le porte del business digitale a ogni impresa”.

A ideare e realizzare lo spot è KleinRusso, l’agenzia creativa fondata nel 2008 da Fabrizio Russo e Sofia Cortellini Klein, che ha all’attivo numerose collaborazioni di successo con importanti brand. La produzione è firmata da Enormous Films e ha come protagonisti quattro musicisti che accompagnano con fare allegro e coinvolgente gli spettatori in una carrellata sul mondo delle piccole e medie imprese italiane.

“L’originalità, l’unicità di questa campagna Italiaonline è quella di essere memorabile, per poter raccontare a un target ancora da conquistare completamente, come il digitale sia alla portata di tutti e possa dare un grande contributo allo sviluppo del business – commenta Fabrizio Russo, CEO di KleinRusso – La carrellata di location che si vedono nello spot rappresentano tutte le tipologie di piccole e medie imprese italiane, in cui ogni imprenditore si può identificare. Italiaonline rappresenta, con la sua rete di consulenti, il contatto fisico che rende umano, leggero e comprensibile come il suo jingle, il mondo del digitale. Il ruolo della campagna quindi, è vincere la sfida del ricordo, della memorabilità e dell’awareness con una strategia di comunicazione integrata tra off e online, tra interruzione e interazione”.