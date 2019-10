Pmi: Cna, cresce consapevolezza artigiani su innovazione digitale

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - L’innovazione digitale delle piccole imprese è la grande sfida del progetto Pmi Digital Lab “l’evoluzione digitale delle imprese italiane” promosso da Cna, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa con Talent Garden, la piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale e realizzato in partnership con Comau, Olivetti, Samsung, Tim attraverso il programma di open innovation Tim wcap, UniCredit e in collaborazione con PwC Italia.

La prima delle 10 tappe del progetto, prevista a Milano il 10 Ottobre, ha come punto di partenza una ricerca condotta su oltre 1.400 aziende per fotografare lo stato dell’innovazione digitale e intercettare i principali bisogni sul tema della digitalizzazione delle aziende artigiane e delle piccole imprese.

Tra i principali risultati dell’indagine emerge che l’introduzione di strumenti digitali è fondamentale (93%) e la consapevolezza della propria digitalizzazione aumenta con la dimensione dell’impresa: tra le imprese con più di 20 dipendenti, l’82,4% delle aziende si dice soddisfatta del proprio avanzamento in termini di digitalizzazione, ma il 38% considera ancora insufficiente la sua digitalizzazione. Le aziende con una consapevolezza più matura sono quelle appartenenti al settore dei Servizi alle imprese: il 76% delle aziende è soddisfatta del proprio avanzamento in termini di digitalizzazione.