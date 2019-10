Sicilia: Lo Curto (Udc) scrive a Fava, 'Agcom intervenga su Giletti' (3)

"The Informer", thriller dell'italiano Di Stefano con Owen e Pike

Roma 9 ott. (askanews) - E' un thriller-crime d'autore ricco di azione "The Informer", il film diretto da Andrea Di Stefano tratto dal romanzo degli svedesi Roslund & Hellstrom, nei cinema dal 17 ottobre. Di Stefano, una carriera di attore alle spalle tra Italia e Stati Uniti, dopo aver diretto Benicio Del Toro in "Escobar" ha riscritto la sceneggiatura di "The Informer" che gli era stata offerta,...