Sicilia: Lo Curto (Udc) scrive a Fava, 'Agcom intervenga su Giletti'

Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - L'intervento dell'Agcom sulla trasmissione 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti. Ad invocarlo è la capogruppo dell'Udc all'Ars Eleonora Lo Curto che ha inviato una lettera al presidente della commissione regionale Antimafia Claudio Fava chiedendo il suo intervento "presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la deliberata azione denigratoria posta in essere nei confronti della Sicilia".

Al centro dell'attenzione la puntata andata in onda l'8 ottobre e le dichiarazioni rilasciate dall'imprenditore lombardo Gianluca Brambilla. "Frasi - sottolinea Lo Curto - dal tenore chiaramente razzista nei confronti delle popolazioni meridionali e segnatamente contro i siciliani descritti come soggetti geneticamente inferiori" e "lesive della dignità del nostro popolo e ancor più dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini italiani che sono posti a fondamento della nostra Repubblica".