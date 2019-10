Belluno: caso di 'dengue' in città, nessun rischio di contagio (2)

(AdnKronos) - Proprio per questo, l'Ulss 1 si è già attivata per le procedure di disinfestazione, mentre il sindaco ricorda come in città sia ancora in vigore l'ordinanza anti-zanzare: "Ormai siamo in autunno e le temperature si stanno abbassando, per cui il clima non è loro favorevole. - evidenzia il primo cittadino – In una situazione così delicata, è comunque consigliabile seguire le indicazioni prescritte dall'ordinanza emessa questa estate".

La disinfestazione. Sono previsti due diversi tipi di trattamento. La Dengue è una malattia infettiva endemica nella maggior parte dei tropicali causata dal virus Dengue. La malattia si trasmette tramite la zanzara del genere Aedes, meglio conosciuta come zanzara tigre. La malattia ha un’incubazione di 3-7 giorni e si manifesta con febbre, cefalea, dolore muscolare e articolare, nausea e vomito, oltre al caratteristico rush cutaneo sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre.