Camera: gruppo Pd vota su segretario aula, De Maria batte Pini 46 a 26**

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Il gruppo Pd della Camera ha votato, a scrutinio segreto, per il candidato a segretario d'aula, nomina sulla quale l'aula di Montecitorio si esprimerà nel pomeriggio. Il presidente Graziano Delrio ha proposto il nome di Andrea De Maria, vicino a Maurizio Martina. Un po' a sorpresa è stata avanzata anche un'altra candidatura, quella di Giuditta Pini dell'area di Matteo Orfini. La votazione è finita 46 a 26 per De Maria.

"E' andata anche bene visto che abbiamo avuto mezz'ora per fare campagna elettorale -dice Pini all'Adnkronos- la nostra non era una candidatura contro De Maria ma per rompere anche un certo schema che ormai si sta affermando per cui vengono proposti sempre uomini quarantenni, sta diventando ormai un clichè".