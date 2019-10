Venezia: via libera dalla giunta al contributo di accesso dal primo luglio 2020 (2)

(AdnKronos) - "In questi poco più di tre mesi, il gruppo di lavoro che si sta occupando della questione, che vede impegnati in prima linea oltre agli assessorati al Bilancio e al Turismo con le rispettive direzioni, anche le partecipate del Comune legate al trasporto pubblico, alla gestione dei sistemi informatici e all’organizzazione degli eventi in Città, si è fatto promotore di molti incontri con i vettori. E, proprio alla luce di quanto emerso, si è riscontrata la necessità di un adeguato spazio temporale per affinare un sistema che possa, nel momento del suo avvio, essere efficiente e funzionale agli obiettivi preposti senza, in alcun modo, rischiare di generare problematicità a chi vive la città o la frequenta abitualmente per motivi familiari, di studio o di lavoro", spiega l'Assessore.

"Per questo, la decisione di far entrare in vigore il “contributo d’accesso” dal 1° luglio 2020, seppur dettata da situazioni oggettive indipendenti dalla volontà di questa Amministrazione, ci permetterà di procedere ancor più speditamente su tutta una serie di altri interventi che potranno così essere nel pieno della loro funzionalità già dal primo giorno di applicazione del contributo di accesso", assicura.

La concreta applicazione richiede infatti: la messa a regime avviando, entro per i primi mesi dell’anno, del sistema informativo volto a consentire di acquisire i voucher per l’esenzione e l’esclusione dal pagamento del "Contributo d’accesso" al fine di evitare un congestionamento degli accessi al portale in concomitanza con l’avvio degli obblighi di pagamento.