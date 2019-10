Ergastolo: Bonafede, 'per evitarlo i boss mafiosi collaborino'

Masrala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) - "Non condivido sia personalmente che come governo la decisione della Cedu per il semplice fatto perché in Italia non esiste un fine pena mai, il fine pena c'è e ci può essere nel momento in cui un boss non collabora con la giustizia". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine dell'inaugurazione del nuovo Tribunale di Marsala (Trapani). "Se si dimostra di aver reciso ogni rapporto con la mafia, nel nostro Paese, non si va incontro a nessun ergastolo ostativo - dice ancora Bonafede - L'unica pena che invece non potrà mai essere scontata - aggiunge - è quella dei parenti delle vittime di mafia", ha aggiunto Bonafede.