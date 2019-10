Mafia: Uil, 'Geraci sindacalista che non scendeva a compromessi'

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "Mico Geraci, sindacalista della Uil, non scendeva a compromessi nonostante le continue minacce. Era un uomo onesto e capace, molto apprezzato a Caccamo. Si è sempre battuto per i diritti dei braccianti e per il rispetto delle regole e della legalità. Lo ricordiamo in questo modo, anche oggi". Così la segreteria della Uil Sicilia in occasione del ventunesimo anniversario dell’assassinio del sindacalista, ucciso dalla mafia, sotto la sua casa di Caccamo, l’8 ottobre 1998.